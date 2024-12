Mercedes com alma de Fórmula 1 é carro de corrida confortável e tecnológico

Dona de oito títulos mundiais de construtores na Fórmula 1, a Mercedes-Benz há muitos anos tem levado tecnologias desenvolvidas nas pistas para os seus carros de passeio.

O ápice dessa colaboração está nos modelos da divisão esportiva AMG com a designação E Performance, que começam a chegar ao mercado brasileiro.

São automóveis equipados com tecnologia híbrida plug-in, combinando propulsão a combustão com elétrica e cujas baterias podem ser recarregadas na tomada - o que também permite rodar alguns quilômetros sem gastar uma gota de gasolina.

Nesta avaliação, contamos nossa experiência ao volante do Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, cupê de quatro portas que está entre os carros mais rápidos produzidos em série da história da marca alemã, com quase 850 cv e aceleração de zero a 100 km/h abaixo de três segundos.

O preço está à altura de tanto desempenho: são R$ 1.596.900 sem incluir itens opcionais.

Desvendando o Mercedes-AMG GT 62 S E Performance

Imagem: Divulgação

Design: o GT 63 S é um cupê de quatro portas gigante impossível de passar despercebido

A silhueta curva, com caimento acentuado do teto na traseira, denuncia a vocação esportiva, mesmo em um carro com a praticidade das quatro portas.

Destacam-se o capô longo, os faróis afilados e a enorme grade dianteira com a estrela de três pontas no centro e filetes cromados na vertical - design presente nos modelos AMG, a divisão de alta performance da Mercedes-Benz.

Nas laterais, as belas rodas de liga leve de 21 polegadas trazem imponência ao carro e permitem visualizar as pinças de freio amarelas e os discos de carbono cerâmica de série, com frenagem mais eficiente do que os discos tradicionais de aço.

Na traseira, o ponto alto são as quatro ponteiras de escapamento, as finas lanternas de LEDs na horizontal e a tampa do porta-malas com vidro integrado e bastante inclinado.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: o Mercedes-AMG GT 63 S E Performance é, como o título dessa avaliação afirma, um carro de luxo com desempenho esportivo.

É o que você percebe logo ao entrar no cupê de quatro portas e quatro lugares: todo o habitáculo é revestido de materiais nobres, incluindo os bancos frontais de couro Nappa legítimo.

Imagem: Divulgação

Por falar em bancos, os dianteiros trazem ajustes elétricos, memória e até massagem - eles são separados por um console central elevado, que dá um estilo de aeronave e também divide os assentos da segunda fileira.

A lista de mimos a bordo é complementada pelo ar-condicionado que pode até dispersar uma agradável fragrância no habitáculo, mais teto solar panorâmico, iluminação ambiente com 64 opções de cores, sistema de som premium da Burmester e painel e central multimídia com telas de alta resolução.

Imagem: Divulgação

Por conta das baterias, o porta-malas não é tão grande quanto o carro sugere, com seus 5,05 m de comprimento, 2,07 m de largura e 2,95 m de distância entre-eixos: a capacidade é de 335 litros de bagagens.

Imagem: Divulgação

Segurança: a quantidade de assistentes eletrônicos é grande, incluindo alerta de ponto cego e de saída involuntária de faixa, frenagem automática dianteira e traseira com alerta de colisão e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

A extensa lista de assistências à condução inclui o esterçamento automático do volante em rodovias - ou seja, o GT é capaz de fazer curvas sozinhos em rodovias com faixas bem demarcadas.

A proteção é complementada por airbags dianteiros, laterais e de cortina e detecção de condutor desatento.

Vale mencionar a tração integral inteligente não serve apenas para reduzir tempo de volta, mas também ajuda - e muito - a manter o carro estável e na trajetória, com o auxílio dos controles de tração e estabilidade.

Imagem: Divulgação

Desempenho: o que dizer de um dos Mercedes-Benz produzidos em série mais rápidos da história, equipado com tecnologia híbrida desenvolvida da Fórmula 1?

Só de olhar a ficha técnica, dá para perceber que se trata de um carro esportivo com acabamento de alto luxo com espaço para quatro pessoas: a potência combinada é de 843 cv, o torque chega a quase 150 kgfm e a aceleração de zero a 100 km/h acontece em apenas 2,9 segundos.

No GT 63 S E Performance, o sistema híbrido plug-in é voltado ao desempenho - é por isso que as baterias têm pouca capacidade de armazenamento de energia, de apenas 6,1 kWh, para não deixar o carro ainda mais pesado - são 2.380 kg em ordem de marcha.

Essas baterias trazem alta capacidade de resfriamento, para rápida descarga de energia, utilizado 14 litros de líquido de arrefecimento.

É possível rodar cerca de 12 km no modo 100% elétrico, se assim o condutor desejar - o ponto negativo é que a recarga só pode ser feita em carregadores lentos, de corrente alternada e potência máxima de apenas 3,7 kW.

Essas mesmas baterias, vale a pena destacar, também são recarregáveis por meio das desacelerações e das frenagens e através do motor a combustão.

Imagem: Divulgação

Com 204 cv e 32 kgfm, o motor elétrico vai instalado no eixo traseiro, tracionando as respectivas rodas, enquanto o propulsor 4.0 V8 biturbo de 639 cv e 91,8 kgfm fica na frente, embaixo do capô.

O sistema de distribuição da tração entre os eixos é automático, enquanto a rápida transmissão de dupla embreagem tem nove marchas.

A suspensão é um dos destaques e confere ao GT diferentes personalidades, por meio do sistema de bolsas de ar que ajusta a rigidez dos amortecedores de acordo com o estilo de condução - apesar das rodas de 21 polegadas, o cupê de quatro portas é capaz de rodar com bastante conforto.

Imagem: Divulgação

Um capítulo à parte é o ronco do motor de oito cilindros, que pode ficar mais forte ao toque de um botão.

Apesar de ser pesado e medir mais de 5 metros de comprimento, o GT surpreende pela agilidade na condução, graças às rodas traseiras esterçantes - elas giram no sentido contrário das dianteiras para facilitar as manobras e viram no mesmo sentido em altas velocidades, a fim deixar o veículo mais estável nas curvas.

Em relação ao consumo médio, até que ele não é tão alto, considerando o alto desempenho: conforme a Mercedes, são 8 km/l de gasolina na cidade e 10 km/l na estrada.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável eletricamente em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, massagem e memória, bancos revestidos de couro Nappa, iluminação ambiente com 64 cores, assistente pessoal de corridas em autódromos, suspensão a ar adaptativa com ajuste automático de nível, tração integral, seletor de modos de condução, ajuste do ronco do motor, recarga de celular por indução, faróis e lanternas traseiras de LEDs, alarme, chave presencial, partida do motor por botão, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital e automático com odorizador e saída para o banco traseiro, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, painel digital, som premium da Burmester, freio de estacionamento eletrônico, monitoramento da pressão dos pneus, freios a disco de carbono cerâmica nas quatro rodas, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego, frenagem autônoma com alerta de colisão, detector de fadiga, farol alto adaptativo, assistente de tráfego cruzado traseiro, monitoramento externo "360 graus" por meio de câmeras, retrovisores externos com rebatimento elétrico, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, rodas traseiras esterçantes e rodas de liga leve de 21 polegadas.

