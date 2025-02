VW Nivus 2025 é um dos melhores SUVs compactos, mas cobra alto por isso

SUV de entrada da Volkswagen até o lançamento do Tera, que chega ainda no primeiro semestre para assumir esse posto, o Nivus acaba de passar pela primeira atualização relevante desde o seu lançamento, em junho de 2020.

As mudanças no Nivus foram apresentadas em outubro passado e chegaram às concessionárias VW em dezembro, como linha 2025, e incluem faróis, grade dianteira e para-choques redesenhados.

Da mesma forma que o "irmão maior" T-Cross, o Nivus ganhou, na versão de topo Highline, uma barra iluminada por LEDs unindo os faróis - também estreou o recurso nas lanternas traseiras, ficando mais sofisticado.

Além disso, o SUV compacto com perfil de cupê incorporou mais itens de série e equipamentos opcionais, além de estrear novidades pontuais na cabine.

Confira na avaliação a seguir tudo o que mudou, como anda e o quanto bebe o Nivus 2025, que parte de R$ 143.490 na versão Comfortline na data de publicação desta reportagem.

Aqui vamos focar a configuração topo de linha Highline, que, no início de fevereiro de 2025, tem preço sugerido inicial de R$ 160.790 - no vídeo acima, gravado em dezembro de 2024, os preços informados ainda não tinham sofrido reajuste.

Desvendando o VW Nivus 2025

Imagem: Divulgação

Design: o Nivus é talvez o SUV compacto mais bonito do mercado, trazendo silhueta de cupê sobre a base do Polo com design bem equilibrado e harmônico.

Na reestilização introduzida na linha 2025, ganhou modificações incrementais na aparência.

O modelo recebeu atualizações visuais nos faróis full-LED, cujo alcance foi ampliado para 130 metros; na grade frontal, que agora tem uma barra iluminada na versão topo de linha Highline; nos para-choques dianteiros e traseiros; e nas lanternas traseiras, que também passaram a ser unidas por uma faixa iluminada por LEDs.

Imagem: Divulgação

Além disso, o logotipo dianteiro da VW foi reposicionado e recebeu novo sistema de fixação para dificultar furtos.

A peça virou alvo dos ladrões por trazer, na configuração de topo, o radar do controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

Apesar das melhorias, não foi dessa vez que o Nivus ganhou freio de estacionamento eletrônico, item condizente

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Vida a bordo: medindo 4,27 m de comprimento, 1,78 m de largura e 2,57 m de distância entre-eixos, o Nivus tem nessas dimensões medidas praticamente idênticas às do Polo, do qual deriva.

Isso significa que o espaço para os passageiros é o mesmo do hatch compacto - ou seja, não é dois maiores. No banco traseiro, três passageiros vão passar por algum aperto, especialmente os de maior estatura.

Por outro lado, o perfil de cupê, que resulta no balanço traseiro alongado na comparação com o Polo, proporciona um porta-malas amplo, considerando o porte do Nivus: são 415 litros de capacidade no padrão VDA.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Assim como o T-Cross, na linha 2025 o Nivus foi renovado por dentro, ao receber novos revestimentos no painel, nas portas e nos bancos, além de interface gráfica redesenhada da central multimídia VW Play. Ficou melhor, mas a cabine manteve o predomínio dos plásticos rígidos no acabamento - ainda que as peças sejam bem encaixadas e sem rebarbas aparentes.

O Nivus também incorporou conexão com a internet dedicada, de série na configuração Highline, e a versão 2.0 do aplicativo Meu VW, que traz 15 funcionalidades, incluindo funções como travar e destravar o veículo a distância, localização em tempo real, acionamento da buzina e do pisca-alerta, modo manobrista, controle de perímetro, restrição de horário e gestão das condições do carro com mais de 90 alertas.

Agora, a versão Highline pode ganhar detalhes azuis no painel, nos bancos e nos revestimentos das portas, além de rodas, teto e outros itens externos escurecidos, ao adquirir o pacote Outfit, por R$ 2.160.

Imagem: Divulgação

Se o cliente acrescentar o outro pacote opcional, de assistências à condução (saiba mais no trecho sobre segurança), por R$ 4.560, e se escolher a nova cor Azul Turbo (R$ 1.750 extras), o preço final do Nivus Highline salta dos R$ 160.790 iniciais para R$ 169.260.

A título de comparação, o Fiat Fastback Abarth, mais potente e com ajuste esportivo, tem preço sugerido de R$ 171.990 e o Hyundai Creta Limited, que é maior, sai por R$ 162.490.

Vale destacar, ainda, que no primeiro semestre de 2025 chega a versão GTS do Nivus, equipada com motor 1.4 turbo de 150 cv e que será posicionada acima da variante Highline.

Imagem: Divulgação

Segurança: avaliado com nota máxima em teste de impacto do Latin NCap, o Nivus traz seis airbags de série e sai da fábrica com um pacote de assistências semiautônomas à condução, como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e alerta de colisão dianteira e traseira com frenagem automática de emergência pré e pós colisão.

Na linha 2025, ganhou o pacote opcional ADAS. Com preço de R$ 4.560, na versão Highline, acrescenta alerta de saída de faixa, manutenção ativa de faixa, alerta de ponto cego e assistente semiautônomo de estacionamento.

A relação de itens de segurança de série inclui, ainda, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e monitoramento externo por câmeras.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: em todas as versões, o Nivus 2025 mantém o motor 1.0 200 TSI de três cilindros turbo flex, capaz de render até 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, acompanhado da transmissão automática de seis marchas.

Com torque total disponível a apenas 2.000 rotações, o Nivus tem desempenho de sobra, oferecendo respostas prontas ao pressionar o acelerador. Além disso, destaca-se pelo bom acerto dinâmico do chassi, combinando muita estabilidade com rodar confortável, mesmo com rodas de 17 polegadas na configuração Highline.

A direção elétrica precisa e com peso na medida é outro elemento a contribuir para o prazer ao dirigir.

Imagem: Divulgação

De acordo com a Volks, apesar de manter os números de potência e torque, na linha 2025 propulsor ganhou ajustes para se adequar aos novos limites de emissões e poluentes, que passaram a valer neste ano.

Tais ajustes, combinados com melhorias na parte aerodinâmica, resultaram em uma discreta redução no consumo, elevando a autonomia em até cerca de 700 m por quilômetro rodado no ciclo rodoviário.

De acordo com o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), as novas médias do Nivus são de 8,6 km/l na cidade e de 10,3 km/l na estrada com etanol. Com gasolina, sobem para, respectivamente, 12,4 km/l e 14,8 km/l.

Imagem: Divulgação

Equipamentos de série: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, bando do motorista com ajuste de altura, banco traseiro bipartido e rebatível, painel de 10,25 polegadas, central multimídia de 10,1 polegadas com internet embarcada, conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal e traseira, frenagem automática de emergência, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus, monitoramento externo com câmeras, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital automático com saída para o banco traseiro, rodas de liga leve de 17 polegadas, sensor de chuva, sensor crepuscular, retrovisores externos com repetidor de seta e rebatimento elétrico, chave presencial, partida por botão, start-stop e faróis e lanternas de LEDs.

