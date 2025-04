'Lamborghini brasileiro': como adolescente criou superesportivo raríssimo

O interior era bem acabado e com diversos itens exclusivos, como volante de 25 cm oval Imagem: Reprodução

Como a potência ainda era considerada baixa para o visual de superesportivo, veio o Hofstetter Turbo, com motor de 140 cv e velocidade máxima de 200 km/h. O modelo, comercializado a partir de 1986, tinha elementos de outros carros de volume, como suspensões do Chevette e Passat e radiador de Kombi. Era um carro muito à frente do seu tempo: tinha volante oval, portas asa de gaivota, painel digital, faróis escamoteáveis, banco de couro, rodas de liga-leva de 17 polegadas, entre outros luxos?

Com o passar dos anos, em 1987, o Hofstetter chegou ao seu ápice: ganhou o motor 2.0 do Volkswagen Santana, chegando a uma potência de 210 cavalos. Também ganhou spoiler traseiro, saída de ar acima do capô e câmbio automático. Seu criador conta que 17 das 18 unidades eram movidas a álcool, apenas uma foi produzida para usar gasolina, enviada para um comprador de Rondônia que tinha planos de ir para a Argentina com o carro. Mário Hofstetter ficou com três modelos: o primeiro, o segundo e o décimo sétimo produzidos.

Hofstetter chamava atenção por onde passava e teve 18 unidades produzidas Imagem: Reprodução

Com abertura do mercado para importações de veículos, no início dos anos 1990, as vendas do Hofstetter foram afetadas, perdendo o sentido continuar com a produção. Até hoje, o superesportivo em formato de cunha é um dos carros mais raros e impressionantes fabricados no país.

*Com informações de matéria publicada em 11/05/2023