Por que carro de luxo com perda total virou lugar comum entre seguradoras

"Veículos importados, nos quais as peças para substituição e o custo de reparo são mais elevados, podem ser classificados com maior facilidade como indenização integral", confirma Leonardo Ianegitz, diretor de operações da Dekra Brasil - multinacional especializada em inspeção técnica e testes veiculares.

De acordo com o responsável pela oficina de algumas marcas famosas de esportivos, que pediu para não ser identificado, o alto custo para reparar veículos do tipo é explicado por fatores como baixa disponibilidade de peças, mão de obra altamente especializada e a própria fragilidade de componentes de automóveis do tipo.

"Tem muita fibra de carbono e outros materiais caros. Se mais de 30% de uma peça foram danificados, como um para-choque, frequentemente ela é condenada na vistoria do seguro", conta.

A oficina independente Frison, estabelecida na capital paulista, trabalha com carros de luxo e/ou de alta performance e destaca os desafios para consertar automóveis dessa categoria. "Geralmente, o serviço de funilaria e pintura é mais caro sempre que a batida acontece no lado onde fica o compartimento do motor", esclarece Lilian Viana, sócia da oficina.

"No fim do ano passado, reparamos um modelo italiano que bateu a dianteira. O reparo completo saiu por R$ 350 mil, dos quais R$ 40 mil foram só de mão de obra. Se a colisão fosse traseira, onde fica o motor do veículo em questão, a conta ficaria consideravelmente mais alta", conta Viana. "Além disso, poucos se dão conta que o mercado de autopeças não acompanha a depreciação do veículo. O carro pode ser usado, mas a peça tem preço proporcional ao do modelo zero-quilômetro".

Tem, ainda, casos em que o reparo se torna inviável. "Recebemos outro carro que teve uma barra metálica amassada na parte dianteira. Descobrimos que ela faz parte do chassi, que teria de ser inteiramente trocado, juntamente com a carroceria, ao custo de R$ 450 mil. Não foi possível consertar", conta a proprietária.