XC90 é gigante sueco que justifica o posto de carro mais caro da Volvo

A Volvo tem chamado recentemente a atenção com o EX30, SUV compacto 100% elétrico que chegou com preço relativamente acessível, para uma marca premium, e o posto de modelo de entrada da montadora sueca.

Contudo, é o híbrido XC90 que ocupa o papel de opção mais cara e refinada da Volvo, trazendo tamanho avantajado, acabamento caprichado e muita tecnologia - além de espaço para até sete ocupantes.

Com preço inicial de R$ 621.950 na data de publicação desta avaliação, em fevereiro de 2025, o utilitário esportivo de luxo se destaca por itens como suspensão pneumática, que permite ajustar a altura em relação ao solo e privilegia o conforto na rodagem.

Capaz de rodar no modo 100% elétrico por cerca de 50 km ou até distâncias maiores, o XC90 também oferece a versatilidade típica dos híbridos plug-in - permitindo pegar a estrada a estrada sem maiores preocupações com autonomia, já que combina motor elétrico com propulsor 2.0 turbo a gasolina.

O "suvão" de quase 5 metros da montadora sueca está perto de ganhar uma reestilização, que será lançada nos próximos meses no Brasil e será focada em retoques visuais na parte de fora e em uma atualização mais profunda na parte de dentro, mantendo a parte mecânica sem maiores mudanças.

O XC90 vai conviver no Brasil e em outros mercados ao redor do mundo com o EX90, variante 100% elétrica que também desembarca em breve em nosso país.

Antes disso, confira o teste do modelo atual, na versão mais completa Ultra, com preço sugerido de R$ 675.950.

Desvendando o Volvo XC90 Ultra

Imagem: Divulgação

Design: o XC90 traz, com algumas atualizações, o mesmo visual introduzido na atual e segunda geração em 2015.

Isso não é ruim, pois o design, especialmente o externo, continua atual.

As formas mais quadradas e o minimalismo típico dos Volvo fazem bem à proposta do XC90, um SUV de grande porte e imponente - tanto que, na reestilização que chega em breve, haverá apenas retoques em detalhes como faróis, grade frontal, para-choques e lanternas traseiras.

Imagem: Divulgação

Na versão Ultra desta avaliação, destacam-se as enormes rodas de liga leve de 22 polegadas e o acabamento escurecido na parte de fora, que integra o pacote Dark e tem custo extra de R$ 10 mil.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,95 m de comprimento, 1,63 m de largura e 2,98 m de distância entre-eixos, o XC90 é um carro enorme e isso se traduz em amplo espaço interno.

Até na terceira fileira de assentos, que tradicionalmente é apertada, dá para adultos viajarem com algum conforto.

Com os sete assentos levantados, o espaço para bagagens é de apenas 262 litros - contudo, ao rebater a terceira fileira, a capacidade do porta-malas, cuja tampa tem acionamento elétrico, sobe para excelentes 640 litros.

Imagem: Divulgação

Além disso, por contar com suspensão pneumática, o compartimento de bagagens traz um botão que permite reduzir o vão livre em relação ao solo e facilitar a retirada e a colocação de itens.

A cabine é bastante luxuosa, trazendo revestimentos de alta qualidade, incluindo bancos de couro legítimo macios e confortáveis. os dianteiros, além dos ajustes elétricos, têm aquecimento e ventilação - o ar-condicionado automático tem quatro zonas independentes de temperatura e saídas para as três fileiras.

Imagem: Divulgação

O painel de instrumentos digital é grande, com suas 12,3 polegadas, enquanto a multimídia de apenas nove polegadas é um dos detalhes que denunciam a necessidade de atualizar o SUV de luxo - algo que vai acontecer em breve, como explicamos na abertura desta avaliação.

A integração com o Google e seus variados aplicativos, como o Google Maps, ajuda a compensar os pontos fracos - embora a conexão com celulares via Android Auto e Apple CarPlay requeira o uso de um cabo.

Imagem: Divulgação

Segurança: como todo Volvo, o XC90 se destaca no quesito segurança e acumula prêmios relacionados à proteção dos seus ocupantes e também de pedestres, ciclistas e animais - a ponto de o SUV ser capaz de frear e esterçar o volante automaticamente para evitar ou minimizar eventuais danos causados por uma colisão.

Vem de série com sete airbags, estrutura deformável em caso de colisão e um pacote completo de assistências semiautônomas à condução, que incluem controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e a capacidade de fazer por conta própria curvas abertas em rodovias com faixas bem sinalizadas - o condutor deve manter as mãos no volante para não desativar o sistema de segurança.

O XC90 traz, ainda, alerta de colisão dianteira e traseira, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e alerta de mudança involuntária de faixa, dentre outros recursos.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: o XC90 não é um carro esportivo, mas anda bem na combinação do motor elétrico de 147 cv com o propulsor 2.0 turbo a gasolina de 317 cv.

Com a bateria de 18,8 kWh carregada, na cidade a propulsão na maior parte do tempo é elétrica, mas basta pisar fundo no acelerador para o motor a combustão entrar em funcionamento e toda a força disponível do sistema híbrido ser liberada - a Volvo informa aceleração de zero a 100 km/h em 5,3 segundos, boa considerando o peso de aproximadamente 2,3 toneladas e os quase 5 metros de comprimento do SUV.

A condução é equilibrada e privilegia o conforto, que é grande, mesmo com rodas de 22 polegadas - graças à suspensão a ar, capaz de ajustar automaticamente o vão livre em relação ao solo e o amortecimento de acordo com o modo de condução selecionado e segundo as condições da pista.

Com as baterias carregadas e a priorização da condução elétrica, o consumo fica bem baixo e pode passar dos 20 km/l na cidade - contudo, uma vez que a carga seja exaurida, o motor a combustão passa a manter uma carga mínima do sistema elétrico, elevando consideravelmente o consumo para a faixa dos 5 km/l, durante a minha avaliação.

Com a bateria de 18,8 kWh carregada, o XC90 permite rodar até 50 km sem gastar uma gota de combustível no ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) - dependendo do estilo de condução do motorista e das condições da pista, o alcance pode ser até maior (no ciclo europeu WLTP, chega a 71 km).

O porém é que o SUV topo de linha da Volvo não aceita carregadores rápidos e, nele, a recarga possível é de até 6,4 kWh, que requer cerca de razoáveis três horas para ser completada em carregador bifásico.

Imagem: Divulgação

Equipamentos de série: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, memória, ventilação e aquecimento, três fileiras de assentos, painel de 12,3 polegadas, central multimídia de 9 polegadas com conexão com fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal e traseira, frenagem automática de emergência, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus, monitoramento externo "360 graus" com câmeras, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital automático com saídas para as três fileiras e quatro zonas independentes de temperatura, rodas de liga leve de 22 polegadas, sensor de chuva, sensor crepuscular, retrovisores externos com repetidor de seta e rebatimento elétrico, chave presencial, teto solar panorâmico, partida por botão, start-stop e faróis e lanternas de LEDs.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.