Lexus UX 300h poderia ser o melhor SUV premium, mas há um problema

De volta ao universo premium, o Lexus UX 300h tinha tudo para ser a melhor opção entre os SUVs de acesso a essa categoria. Afinal, além dos atributos citados no primeiro parágrafo, ele custa R$ 82 mil a menos que a versão equivalente em equipamentos do líder X1, a MSport.

Imagem: Rafaela Borges/UOL

No caso do Q3, único 4x4, até há uma versão de mesmo preço do UX, a Prestige. Porém, o Lexus se equipara à Performance Black Plus, com tabela R$ 60 mil superior. O GLA sai por R$ 65 mil a mais. Por que, então, o modelo da marca japonesa não é a melhor opção? É que, apesar do bom preço e da qualidade, há um problema.

Não é para todos

Há muitos tipos de clientes de SUVs compactos premium. As famílias estão entre os públicos principais. E o UX 300h não é exatamente um carro para esse consumidor. Ao menos, não se viajar for primordial para esse grupo. E sabe aquele casal que tem um bebê e uma criança pequena, e vive às voltas com carrinhos, mochilas e bolsas? Então: melhor não.

É que o porta-malas do UX 300h é muito pequeno. Mais precisamente, tem 268 litros. Enquanto isso, os dos concorrentes passam dos 400 l. No Lexus, há uma bateria (não relacionada ao sistema híbrido) que forma um degrau no compartimento. Assim, para ficar plano (há uma capa), ele fica limitado demais.