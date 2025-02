Ram Rampage bebe menos e anda mais com novo motor e preço de picape média

Lançada há pouco mais de um ano, a Rampage logo chamou a atenção como a porta de entrada para a gama de picapes premium da Ram.

Construída a partir da Fiat Toro, que, por sua vez, é derivada da plataforma monobloco dos SUVs Jeep Renegade, Compass e Commander, a Rampage logo se destacou pelo design, pelo pacote completo de itens de série e pelo acabamento interno superior, ante a "prima" da marca italiana.

A "baby Ram' também chamou a atenção pelo desempenho empolgante das versões a gasolina, equipadas com o esperto motor 2.0 turbo Hurricane de 270 cv e 40,8 kgfm - que já equipava o Jeep Wrangler e hoje também está presente nas versões topo de linha do Compass e do Commander,

Contudo, tal performance destoava daquela entregue pelas variantes turbodiesel da Rampage, com propulsor 2.0 de 170 cv e 38,8 kgfm. Isso mudou, pois a picape trocou, em novembro passado, o 2.0 pelo novo 2.2 turbodiesel, com 200 cv e 45,6 kgfm - mais potente e com menor consumo.

Confira a seguir a avaliação da Rampage com o novo motor a diesel na versão intermediária Rebel, com preço inicial sugerido de R$ 265.990.

Desvendando a Ram Rampage Rebel 2.2 turbodiesel

Imagem: Divulgação

Design: a Stellantis não faz segredo de que a Rampage é uma variante premium da Toro, com a qual divide uma série de componentes e compartilha praticamente as mesmas dimensões.

Pessoalmente, o design da Rampage me agrada mais, aproximando-se mais do visual das picapes gigantes da Ram - especialmente na dianteira, onde os faróis full-LED e a grade lembram bastante as peças utilizadas na "irmã maior" 1500.

Na versão Rebel avaliada aqui, a aparência fica ainda mais bacana, com uma pegada aventureira presente em detalhes externos escurecidos, incluindo os emblemas, e nas rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus de uso misto.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 5,03 m de comprimento, 2,04 m de largura e 2,99 m de distância entre-eixos, a Rampage traz dimensões quase idênticas às daToro e, da mesma forma que a picape da Fiat, oferece bom espaço interno para os ocupantes dos bancos da frente - porém, no assento traseiro, o espaço é limitado, especialmente para as pernas.

Para compensar, no banco de trás há apoio de braço e saídas do ar-condicionado de duas zonas, mais seis portas USB espalhadas pela cabine - três delas são do tipo C e trazem carregamento rápido.

O acabamento interno em geral é bom e superior ao da Fiat Toro, trazendo superfícies macias ao toque por todos os lados e requintes como o console central elevado com carregamento de celular sem fio, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold e seletor do câmbio automático de nove marchas giratório - como nas picapes maiores da Ram.

Na versão Rebel, os confortáveis bancos são semelhantes aos do Jeep Compass e têm revestimento de material sintético que remete ao couro - o do motorista tem ajustes elétricos e um pacote opcional de R$ 6.000, o único disponível na configuração avaliada, acrescenta regulagens elétricas no banco do passageiro dianteiro, o excelente sistema de som da Harman Kardon com dez alto-falantes e subwoofer e luzes ambientes de LEDs.

Imagem: Divulgação

O painel de instrumentos em tela configurável de 10,3 polegadas traz boa legibilidade e é o mesmo dos SUVs da Jeep e a multimídia tem tela ampla de 12,3 polegadas, mais GPS nativo e conexão com celulares sem fio via Android Auto e Apple CarPlay.

Quanto ao uso no dia a dia, o vão livre em relação ao solo de generosos 22,3 cm ajuda a passar sem preocupações sobre lombadas, valetas e outros obstáculos, enquanto a caçamba pode servir tanto para levar cargas diversas a trabalho quanto para atuar como um porta-malas gigante no lazer, com seus 980 litros de capacidade volumétrica.

A capacidade de carga é semelhante à de picapes médias, totalizando 1.015 kg.

Imagem: Divulgação

Segurança: a Rampage Rebel turbodiesel vem bastante completa no que se refere aos itens de segurança e sai da fábrica com sete airbags, freios a disco nas quatro rodas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, câmera de ré e monitoramento da pressão dos pneus.

Além disso, todas as versões da Rampage, com exceção da variante de entrada Big Horn, trazem de série pacote de assistências semiautônomas à condução, que inclui alerta de colisão dianteira e traseira, frenagem automática de emergência, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego e sistema eletrônico de controle de rolagem da carroceria.

Na linha 2025, além da introdução do novo motor 2.2 turbodiesel, a picape compacta da Ram incorporou ao pacote de assistências a centralização de faixa ativa, que faz curvas de raio longo automaticamente, caso as faixas estejam bem demarcadas - como em outros veículos com esse recurso, é preciso manter as mãos no volante para não desativar a função.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: a troca do antigo motor 2.0 turbodiesel pelo novo 2.2, também abastecido com diesel, deu outro ânimo à Rampage e reduziu o abismo de performance que existia na comparação com as versões 2.0 turbo a gasolina.

Com 200 cv de potência e 45,9 kgfm à disposição a apenas 1.500 rpm, a picape está muito mais ágil e com desempenho à altura do seu preço e da sua proposta mais premium.

A aceleração de zero a 100 km/h acontece em 9,9 segundos - com o propulsor 2.0 turbodiesel anteriormente oferecido, com 170 cv e 38,8 kgfm, o tempo é de 10,9 segundos.

Graças à concepção mais moderna do propulsor e da adoção de um diferencial 14% mais longo, o consumo ficou melhor, mesmo com mais potência e torque à disposição - durante meu convivio com a Rampage Rebel, obtive médias de 8 km/l na cidade e de 15 km/l na estrada.

Os dados oficiais do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) informam 10,6 km/l de diesel no ciclo urbano e 13,3 km/l no rodoviário.

Quanto à condução, por ser derivada da mesma plataforma de Jeep Compass e Renegade, a Rampage mais lembra um SUV e traz boa estabilidade e condução ágil, sem balançar demais a carroceria, mesmo sem carga na caçamba.

A Rampage também traz tração nas quatro rodas, mas o sistema é eletrônico e distribui automaticamente o torque entre os dois eixos, sem necessidade de acionamento do 4x4. Só existe um botão, no console central, para ligar a reduzida, que na verdade é uma primeira marcha bem curta da transmissão de nove velocidades.

Além disso, não há seletor de modos de condução,

Imagem: Divulgação

Equipamentos de série: vem com volante ajustável em altura e profundidade, banco do motorista com ajustes elétricos, painel digital de 10,3 polegadas, central multimídia de 12,3 polegadas com GPS nativo e conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, recarga de celulares por indução, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com centralização ativa de faixa, alerta de colisão frontal e traseira, frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, comutação automática do farol alto, monitoramento da pressão dos pneus, câmera de ré, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, freios a disco nas quatro rodas, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital automático com saída para a segunda fileira e duas zonas independentes de temperatura, rodas de liga leve de 17 polegadas, pneus de uso misto, detalhes externos escurecidos, sensor de chuva, sensor crepuscular, retrovisores externos com repetidor de seta e rebatimento elétrico, chave presencial, partida por botão, tração integral, protetor de caçamba e faróis e lanternas de LEDs.

