Mais barato e potente, novo GLB é o Mercedes com melhor custo-benefício

O GLB é o SUV compacto com perfil familiar da Mercedes-Benz, por trazer sete lugares e uma carroceria mais tradicional na comparação com o GLA - que tem um estilo mais urbano e apenas duas fileiras de assentos.

Na linha 2025, que chegou recentemente ao mercado brasileiro, o GLB recebeu incrementos importantes na performance.

No lugar do motor 1.3 turbo a gasolina que também equipa automóveis da Renault, como Duster e Oroch, entrou o 2.0 turbinado.

Além disso, substituiu a tração dianteira pela integral, enquanto o câmbio automatizado de dupla embreagem ganhou aprimoramentos.

Tais melhorias vieram acompanhadas de uma redução no preço da versão de entrada Progressive, que ficou R$ 20 mil mais em conta e está custando R$ 369.900.

Nesta avaliação, rodamos com a configuração topo de linha AMG Line, que traz rodas maiores e detalhes visuais com apelo mais esportivo, com preço sugerido de R$ 399.900.

Mais potente e com a versatilidade das três fileiras de assentos, o GLB se mantém entre os utilitários esportivos menos caros da marca alemã

Confira a seguir por que ele é hoje é o Mercedes com melhor custo-benefício, por equilibrar atributos como espaço interno, desempenho, consumo de combustível e preço.

Desvendando o Mercedes-Benz GLB 220 AMG Line

Imagem: Divulgação

Design: o GLB traz linhas bem típicas de SUV, exibindo silhueta retangular com traseira curta que lembra uma versão em miniatura do SUV de grande porte GLS- o maior e mais luxuoso da Mercedes-Benz.

A versão avaliada AMG Line se diferencia da Progressive pelas rodas maiores (19 contra 18 polegadas) e pelo visual mais esportivo, presente em detalhes como a grade frontal adornada com pequenas estrelas de três pontas, alusivas ao emblema da marca alemã no centro da peça, ladeado por uma parruda barra metálica perfurada.

Nessa configuração, os para-choques são mais encorpados e as rodas, além do tamanho maior, têm desenho com cinco raios e assinatura da AMG, a divisão esportiva da Mercedes-Benz.

Na minha opinião, independentemente da versão, o GLB é um dos Mercedes mais bonitos e com design mais original.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: mesmo se tratando de um compacto na gama da Mercedes-Benz, o GLB, com seus 4,63 m de comprimento e 2,83 m de distância entre-eixos, traz surpreendente espaço interno e acabamento de primeira qualidade: a maior parte das superfícies é revestida de materiais macios e agradáveis ao toque.

Destaque para o conjunto formado pelo painel de instrumentos e pela central multimídia, cada um com uma tela de 12,3 polegadas, unidos em uma peça só com estilo "flutuante".

Também chamam a atenção as belas saídas de ar metálicas na forma de turbina que são iluminadas - há três sobre os controles físicos do ar-condicionado digital de duas zonas e uma em cada extremidade do painel. Também há saídas de ar na segunda fileira de bancos.

A iluminação mencionada acima pode ser personalizada com diferentes cores e se estende ao próprio painel, às portas e ao console central.

A lista de comodidades inclui carregamento de celular por indução, bancos dianteiros com ajustes elétricos e memória, teto solar panorâmico e som Burmester com 12 alto-falantes e 710 W de potência.

Imagem: Divulgação

O espaço no banco traseiro é bom e passageiros mais altos conseguem viajar confortavelmente - contudo, um terceiro ocupante não terá tanto espaço disponível, sobretudo por causa do túnel central mais elevado.

O espaço na segunda fileira, inclusive, pode variar, pois o banco é corrediço para permitir o acesso à terceira - por falar nela, seus dois bancos são adequados para acomodar crianças e adultos vão passar por aperto ali.

Com os sete assentos levantados, o porta-malas praticamente desaparece - porém, com a terceira fileira rebatida, a capacidade para bagagens é de ótimos 565 litros.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Mercedes-Benz GLB 220 é muito bem servido no que se refere à segurança.

Além de trazer sete airbags, vem de série com um pacote completo de assistências à condução, como alerta de colisão, frenagem automática de emergência, sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com manutenção de faixa - o carro é capaz de fazer curvas sozinho, mas esse sistema é desativado após alguns segundos se você não mantiver as mãos no volante.

É inegável que toda essa tecnologia deixa o carro mais seguro para os respectivos ocupantes e terceiros, mas o trânsito caótico de São Paulo, especialmente os motociclistas andando entre os carros, pode gerar alguns sustos - em algumas oportunidades, o carro emitiu alertas, esticou o cinto de segurança e chegou a frear ao detectar a aproximação de condutores de motocicletas, por "interpretar" que haveria a iminência de um acidente.

Imagem: Divulgação

Desempenho e consumo: a troca do motor 1.3 turbo desenvolvido em conjunto com a Renault pela unidade 2.0 turbinada exclusiva da Mercedes-Benz fez muito bem ao GLB, que ganhou mais potência e torque, sem elevar muito o consumo de combustível.

Abastecido exclusivamente com gasolina, o novo propulsor traz 190 cv de potência e 30,6 kgfm de torque a apenas 1.800 rpm, acoplado à transmissão automatizada de dupla embreagem e oito marchas, com trocas muito rápidas e tração integral - que distribui automaticamente o torque entre os dois eixos para maior aderência, inclusive em terrenos não pavimentados.

A título de comparação, o motor anterior rende 163 cv e 25,5 kgfm e conta com com o mesmo câmbio, contudo com sete velocidades, e tração apenas nas rodas dianteiras.

Com o novo conjunto mecânico, a aceleração de zero a 100 km/h caiu de 9,3 segundos para 7,9 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada eletronicamente a 214 km/h

A versão AMG Line desta avaliação traz rodas de liga leve de 19 polegadas, mas isso não compromete o conforto - os pneus com medidas 235/50 têm perfil surpreendentemente alto, considerando o tamanho das rodas, e isso ajuda a absorver os impactos.

Ao mesmo tempo, as suspensões independentes e com barra estabilizadora nos dois eixos tratam de manter a carroceria sem inclinações excessivas, proporcionando equilíbrio entre comodidade e controle na rodagem.

Imagem: Divulgação

Mesmo com o incremento na performance, o consumo é baixo, ainda mais considerando o peso de 1.765 kg em ordem de marcha.

Conforme o ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), as médias oficiais são de bons 9,5 km/l de gasolina no ciclo urbano e de 12 km/l no rodoviário - ante 9,5 km/l e 12 km/l, respectivamente, do GLB "antigo".

Vale destacar que o GLB traz sistema híbrido leve com bateria de 48 volts, composto por motor de partida e gerador acionado por correia para auxiliar o propulsor elétrico e, com isso, reduzir consumo e emissões. Por ser híbrido, o GLB 220 está isento do rodízio de veículos no município de São Paulo.

Ao mesmo tempo, não conta com a isenção de IPVA no estado paulista que acabou de ser aprovada, pois o benefício é válido apenas para veículos híbridos flex ou a etanol.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, teto solar panorâmico, som Burmester com 12 alto-falantes e 710 W de potência, três fileiras de assentos, painel e central multimídia com tela de 12,3 polegadas cada, conexão sem fio de celulares via Android Auto e Apple CarPlay, bancos revestidos parcialmente com couro, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, sistema ativo de manutenção de faixa, alerta de ponto cego, comutação automática do farol alto, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital de duas zonas, rodas de liga leve de 19 polegadas, carregamento de celular por indução, sensor crepuscular, câmeras "360 graus" de alta resolução, GPS integrado, chave presencial e faróis e lanternas de LEDs.

