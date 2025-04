Como carro enterrado há 12 anos sumiu de fábrica de montadora na Bahia

A construção da fábrica foi adiada diversas vezes, até que a marca chinesa anunciou a desistência. Uma mudança na alíquota tributária de importação atrapalhou os planos da montadora no país e, em 2017, o Grupo SHC - do empresário Sérgio Habib, que controla a marca no país - acabou devolvendo o terreno.

Carro desapareceu misteriosamente

Quando o Governo da Bahia tentou desenterrar o carro, ele não estava mais lá Imagem: Governo da Bahia/Divulgação

Após a devolução do terreno, o carro passou a ser um dos assuntos mais comentados quando se falava na fábrica que nunca chegou a ser construída. Todos queriam saber quando o modelo seria, de fato, desenterrado.

E isso aconteceria em 2018, quando o governo da Bahia reuniu alguns jornalistas para o que seria a "cerimônia" de desenterramento do carro. Na hora H, um mistério: no lugar do veículo havia apenas terra e lama.

Segundo a JAC, o modelo foi guardado em um depósito da Bahia. A especulação é que a retirada do J3 tenha acontecido pouco tempo antes da devolução do terreno, mas uma testemunha da coluna "Farol Econômico", do Correio da Bahia, contou uma história diferente.