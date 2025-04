Melhores que SUVs: 5 sedãs que entregam muito e custam até R$ 100 mil

A tabela Fipe da versão EX, uma das mais simples, é de R$ 100,3 mil. Não é pouco para um carro de oito anos que sequer tem central multimídia. Em contrapartida, tem baixíssima desvalorização e manutenção descomplicada, já que utiliza o conhecido motor 2.0 de aspiração natural, com câmbio CVT. Esses atrativos fazem do Civic um dos campeões no mercado de usados, mesmo custando mais caro que seus concorrentes.

Corolla 2019 Imagem: Fotos: Toyota | Divulgação

Toyota Corolla XEI 2019

Outro modelo tradicional de marca japonesa, já citado como o único que ainda vende bem entre os zero-km, o Toyota Corolla também é campeão no mercado de usados. Assim como o Jetta, o Corolla nessa lista também é 2019, com a diferença de utilizar um conjunto mais tranquilo de se manter.

No caso, motor 2.0 de aspiração natural e câmbio CVT, semelhante ao Civic. A versão intermediária XEI tem tabela Fipe de R$ 102,9 mil para o ano 2019. Trata-se da geração anterior do Corolla, mas já com o facelift e itens importantes como controles de estabilidade e tração, inexistentes nos primeiros anos dessa geração.

Sentra 2020 Imagem: Divulgação

Nissan Sentra SL 2020

O Sentra é outro que ainda tem presença no mercado de novos, mas com vendas tímidas. Como o modelo sempre foi importado, ganhou fama de ter manutenção mais cara, o que nem sempre é verdade.