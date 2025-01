Ford Ranger Black tem diesel e câmbio automático a preço de picape compacta

Em outubro do ano passado, a Ford trouxe de volta ao mercado a Ranger Black, que surgiu inicialmente em 2021 na geração anterior da picape média.

Como anteriormente, a configuração Black traz acabamento diferenciado, com elementos escurecidos por dentro e por fora, combinado com um bom pacote de itens de série e preço convidativo.

Por R$ 219.990, é a opção mais acessível da Ranger, disponível exclusivamente com motor 2.0 turbodiesel, transmissão automática e tração 4x2 (traseira).

Vale destacar que o preço da Black na data de publicação desta reportagem é o mesmo do lançamento e está no mesmo nível do valor cobrado pela versão topo de linha de picapes menores com carroceria monobloco - a Ranger tem construção clássica e robusta, com carroceria sobre chassi.

A título de comparação, a Fiat Toro Ranch 4x4 a diesel custa exatamente os mesmos R$ 219.990

Confira a seguir a avaliação completa da Ranger Black.

Desvendando Ford Ranger Black

Design: como o nome sugere, a Ranger Black se diferencia por trazer um pacote de acabamento interno e externo escurecido - no caso, com a pintura "bolder gray", cinza-escura que muda a respectiva aparência, dependendo da incidência da luz.

Rodas de liga leve de 18 polegadas, para-choques dianteiro e traseiro, santantônio integrado e capa dos retrovisores externos vêm com essa tonalidade, enquanto a carroceria pode trazer pintura preta, prata, branca ou azul.

Por dentro, o acabamento "bolder gray" está presente no painel, enquanto teto e bancos vêm na cor preta. Por falar nos bancos, eles vêm com revestimento que mescla couro sintético com tecido texturizado, enquanto os encostos dianteiros contam com a inscrição "Black" em baixo relevo.

Detalhe interessante: a lateral do encosto do passageiro dianteiro exibe, no lado voltado ao motorista, a frase "So long as it's black" (desde que seja preto, na tradução do inglês), atribuída a Henry Ford, o fundador da montadora do emblema oval azul. Essa frase se refere ao Ford Model T, modelo lançado no começo do século passado nos Estados Unidos que inaugurou a produção em série de veículos.

Vida a bordo: medindo 5,37 m de comprimento, 2,21 m de largura (com espelhos), 1,88 m de altura e 3,27 m de distância entre-eixos, a Ranger Black tem espaço para levar até cinco pessoas confortavelmente.

O acabamento interno tem predomínio de plásticos rígidos, mas as peças são bem encaixadas e sem rebarbas aparentes.

Em nome do corte de custos, a configuração Black não tem botão de partida do motor e traz chave convencional - além disso, dispensa freio de estacionamento eletrônico. Nela, o freio é o convencional, com alavanca e o ar-condicionado não é automático.

Ao mesmo tempo, vem com os detalhes visuais exclusivos descritos acima, além de itens desejados como recarga de celular por indução, faróis full-LED, painel de instrumentos digital de oito polegadas e a ótima central multimídia de dez polegadas, posicionada na vertical e com atualizações pela internet, mais conexão sem fio via Android Auto e Apple CarPlay com celulares.

A capacidade de carga é de 1.031 kg e o espaço disponível na caçamba chega a 1.250 litros. Utilizada como veículo de passeio, tem um porta-malas gigante.

Segurança: em relação aos itens de segurança, a Ranger traz construção moderna para absorção de impactos - na versão de topo, foi avaliada com nota máxima pelo Latin NCap.

Na configuração Black, não há assistências à condução como alerta de colisão, frenagem automática, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e alerta de pontos cegos.

Por outro lado, sai da fábrica com sete airbags e monitoramento da pressão dos pneus, como nas versões mais caras.

Desempenho e consumo: a proposta da configuração Black é mais urbana e, para ficar mais barata, é oferecida exclusivamente com tração traseira, enquanto o câmbio é sempre automático, com seis velocidades.

Mesmo sem trazer tração nas quatro rodas nem reduzida, conta com o seletor de tipos de terreno e de condução com reboque. O motor é o 2.0 turbodiesel, capaz de render 170 cv de potência e 40,2 kgfm de torque a apenas 1.750 rpm

Esse conjunto proporciona agilidade no uso urbano e é suficiente para ultrapassagens e retomadas na estrada, trazendo bom gerenciamento da força disponível pela transmissão.

O ponto alto ao volante da Ranger, independentemente da versão, é mesmo o ajuste bem equilibrado das suspensões: a carroceria oscila pouco, sem comprometer o conforto, fazendo da Ranger uma picape com dirigibilidade de um SUV.

Em relação ao consumo, não chega a empolgar: anotei médias de 6 km/l na cidade e 11 km/l de diesel na estrada - o consumo oficial divulgado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) é de 10,1 km/l no ciclo urbano e de 12,4 km/l no rodoviário.

Equipamentos: quanto à lista de equipamentos, a Ranger Black tem basicamente o mesmo pacote da versão XLS 2.0 4x4 (R$ 267 mil) e inclui painel de instrumentos digital de oito polegadas, central multimídia Sync 4 com tela de dez polegadas e conexão sem fio via Android Auto e Apple CarPlay, carregamento de celulares por indução, sete airbags, seletor de tipos de terreno, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiros e controle de velocidade de cruzeiro. Só não traz o sistema de tração nas quatro rodas, na comparação com a XLS.

