Mulher vai à Justiça após ser demitida e perder carro que ganhou em sorteio

Desde 2021, proprietários relatam, em redes sociais e em órgãos de defesa do consumidor, falhas em unidades do modelo, como defeitos na transmissão automática, no motor e panes elétricas.

Em 2022, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Minas Gerais ingressaram com uma Ação Civil Pública de R$ 50 milhões contra a Jeep, pedindo o recall ou a recompra de veículos Compass fabricados a partir de 2018. A ação apontou 22 tipos de defeitos, incluindo falhas no câmbio, no sistema de freios e no motor.

Embora a ação judicial trate formalmente dos Compass produzidos a partir de 2018, especialistas destacam que muitos dos sistemas e componentes que apresentaram falhas são compartilhados com versões anteriores.

A Stellantis, grupo que controla a Jeep, sempre negou a existência de vícios de produto ou problemas crônicos nos modelos e afirma que seus veículos atendem às normas de segurança e qualidade vigentes.

O que diz a Quadri Contabilidade

Por meio de nota, a Quadri Contabilidade declarou que o sorteio fez parte de uma campanha interna de incentivo, com regras claras para a transferência definitiva do veículo. A empresa afirma que a posse do Compass dependia do cumprimento de metas e da manutenção do vínculo empregatício por 12 meses, conforme regulamento assinado pela funcionária.