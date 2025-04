Após perder braços e pernas aos 18, ele dirige carros quase sem adaptação

Após um período de reabilitação nos Estados Unidos, onde treinou com veteranos de guerra e trabalhou na clínica que o reabilitou, Pedro conseguiu voltar a dirigir antes mesmo de caminhar com firmeza.

"Eu voltei a dirigir antes de voltar a andar bem, porque eu consegui me adaptar ao carro, em vez de ter de adaptar o carro a mim", explica.

Em vez de realizar grandes modificações nos veículos, Pedro adaptou suas habilidades às possibilidades dos carros automáticos. Hoje, ele dirige com a ajuda de um pequeno pomo portátil no volante, que facilita as manobras.

As próteses robóticas que utiliza são modernas, o que o ajuda em suas atividades - são capazes de movimentos como abrir e fechar garras e girar e flexionar o punho. Também contam com joelhos eletrônicos que facilitam as atividades.

Pedro Pimenta posa na clínia Da Vinci, em Barueri (SP) Imagem: Pryscilla K./UOL

"A única coisa que eu uso é um pequeno pomo portátil no volante, para eu poder agarrar com mais firmeza em curvas de 90°. Minhas próteses têm os movimentos fisiológicos, de abrir e fechar minhas garras, girar o punho, flexionar o punho. Tenho joelhos eletrônicos que me permitem programar um modo de direção", detalha.