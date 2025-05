Um detalhe pode fazer o bafômetro dar positivo mesmo sem você beber álcool

Após a realização do teste passivo, caso dê positivo, acende a luz vermelha e o condutor é chamado para fazer o teste zero. Se der alguma coisa, aí que vai valer. O condutor assopra dentro de um cano em que só vai ter a presença do ar dele. Não tem como ter qualquer tipo de influência além do que está dentro dos pulmões do condutor.

No vídeo em questão, o condutor da Parati fez novo teste, no bafômetro tradicional, que deu negativo. Dessa forma, ele foi liberado.

Fonte: Allison Prihl, policial rodoviário federal

*Com reportagem de março de 2024