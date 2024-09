BYD Yuan Pro: quais são pontos fortes e fracos do SUV elétrico mais barato

Depois de apresentar nos últimos meses a picape Shark, que chega em breve, e após lançar o sedã King e o SUV Song Pro, a BYD dá sequência ao ritmo acelerado de novidades no mercado brasileiro.

Se os modelos citados acima são híbridos do tipo plug-in, agora a marca chinesa amplia sua gama de automóveis 100% elétricos no país.

Dessa vez, a novidade é o Yuan Pro, cujo sobrenome designa os veículos mais acessíveis da montadora.

Com preço sugerido de R$ 182.800, a novidade chega com o posto de SUV elétrico mais barato do Brasil - para tal, traz baterias menores, tamanho mais compacto e abre mão de sistemas de condução semiautônoma disponíveis no Yuan Plus - utilitário esportivo a baterias consideravelmente mais caro, à venda por R$ 235.800.

Confira a seguir os pontos fortes e aspectos nos quais o recém-chegado BYD Yuan Pro poderia ser melhor na avaliação do UOL Carros.

Desvendando o BYD Yuan Pro

Imagem: Divulgação

Design: o lançamento da BYD traz um visual que, na minha opinião, tem mais personalidade e é mais bonito do que o design do "irmão maior" Yuan Plus.

A dianteira traz faróis full-LED bem afilados que se integram com harmonia à barra com o logotipo da BYD - que, no Yuan Pro, troca o metal pelo acabamento "black piano", preto brilhante.

Como no Song Pro, a base do para-choque dianteiro, onde fica a grade para o sistema de arrefecimento das baterias, traz uma moldura bipartida que também é exibida nas laterais, na base das portas.

O capô sem muitos vincos e aspecto mais fluido dá uma cara menos de utilitário esportivo e mais urbana ao Yuan Pro.

Imagem: Divulgação

As maçanetas das portas são embutidas, as belas rodas de liga leve de 17 polegadas têm acabamento preto e a coluna traseira tem uma pequena janela com moldura preta que ajuda a dar um aspecto "flutuante" ao teto - embora este tenha a mesma cor do restante da carroceria.

A parte inferior das portas tem um vinco bem pronunciado e as caixas de roda traseiras são acompanhadas de uma espécie de "ombro" que começa nas portas e avança até as lanternas.

Imagem: Divulgação

Por falar nelas, exibem uma assinatura de LEDs cruzados que se parecem bastante com as peças presentes no BYD Dolphin - daria, inclusive, para chamar o Yuan Pro de ˜SUV do Dolphin, não só por causa dessa semelhança, mas pelo fato de ambos os carros elétricos compartilharem a mesma base estrutural.

Para finalizar, a tampa do porta-malas tem um aerofólio integrado na parte superior, que dá um aspecto mais esportivo e ajuda na parte aerodinâmica, para reduzir o consumo energético.

Imagem: Divulgação

Vida a bordo: medindo 4,3 m de comprimento, 1,83 m de largura e 2,62 m de distância entre-eixos, o Yuan Pro é consideravelmente menor do que o Yuan Plus, mas está longe de trazer uma cabine apertada - longe disso.

Nele, quatro ocupantes viajam confortavelmente, mesmo pessoas mais altas - o banco traseiro, mesmo com o assoalho plano, é mais adequado para levar dois adultos, mas três conseguem se acomodar com dignidade, caso não tenham porte tão avantajado.

Por falar no banco de trás, faltaram saídas do ar-condicionado, esperadas em um veículo na faixa de preço do Yuan Pro.

Imagem: Divulgação

Pelo menos, a BYD tratou de colocar duas portas USB, uma do tipo A e outra do tipo C, para a recarga de dispositivos móveis dos passageiros traseiros.

Como em outros modelos da marca chinesa, o acabamento interno é um dos pontos altos, com materiais bonitos e agradáveis. Em nome da redução de custos, nem todas as superfícies são macias ao toque - painel e portas traseiras têm plástico rígido, mas de boa qualidade.

Imagem: Divulgação

Os bancos de couro sintético são confortáveis e trazem um belo revestimento na cor branca e perfurado.

O console central elevado também dá um toque de sofisticação a bordo - ele traz alguns elementos atualizados em relação ao Yuan Plus e outros modelos da BYD, como a elegante alavanca de câmbio que lembra um diamante lapidado e os botões, incluindo o de partida, com acabamento preto fosco, substituindo o aspecto cromado dos demais carros da montadora chinesa.

Imagem: Divulgação

O volante do Yuan Pro também traz botões diferentes na comparação com a peça que equipa o restante da gama da BYD, inseridos em uma moldura plástica na cor grafite com aparência metálica que se integra aos dois na base da direção.

Outro toque bacana é a iluminação dos puxadores das portas cuja cor pode ser personalizada.

Como em outros carros da BYD, o novo SUV elétrico traz a boa central multimídia com tela giratória de 12,8 polegadas e o painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas.

Imagem: Divulgação

A lista de itens de série inclui recarga de celular por indução, retrovisores externos com rebatimento elétrico, bancos dianteiros com regulagem elétrica, volante com ajuste de altura e profundidade, GPS integrado, conexão 4G dedicada e freio de estacionamento eletrônico com função auto hold.

Por outro lado, o ar-condicionado automático tem apenas uma zona de temperatura.

Imagem: Divulgação

Segurança: o Yuan Pro vem equipado de série com seis airbags, mais sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, cintos dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força, monitoramento "360 graus" do entorno do veículo com câmeras e monitoramento da pressão dos pneus.

Traz os itens de segurança indispensáveis na sua faixa de preço, mas, da mesma forma que o sedã King e o SUV híbrido Song Pro, o Yuan Pro carece das assistências semiautônomas à condução, como frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

Imagem: Divulgação

Nele, o controle de cruzeiro é do tipo convencional, que apenas mantém a velocidade estabelecida pelo condutor.

Por outro lado, traz estepe, ainda que seja daquele mais fino, de uso temporário. Trata-se de um item de segurança: imagine você com um pneu furado ou rasgado à noite, em uma via sem iluminação, à espera de um guincho por não ter estepe.

Imagem: Divulgação

Desempenho e autonomia: o Yuan Pro não fica muito atrás do Yuan Plus em termos de desempenho.

Seu motor elétrico com tração dianteira rende saudáveis 177 cv e 29,6 kgfm de torque, suficientes para acelerar de zero a 100 km/h em 7,9 segundos.

A título de comparação, o Yuan Plus faz o mesmo em 7,3 segundos, com seus 204 cv e 31,6 kgfm.

Especialmente até cerca de 80 km/h, o Yuan Pro é um foguetinho e empolga ao volante, que tem ótima empunhadura, enquanto a direção é ágil nas mudanças de trajetória.

É fácil encontrar a melhor posição de dirigir e o ajuste das suspensões, claramente calibradas para o gosto e as vias esburacadas dos brasileiros, é um ponto alto do novo SUV da BYD: aliadas aos pneus "borrachudos" com medidas 215/70 R17, as suspensões são confortáveis e proporcionam bastante estabilidade e confiança ao pegar uma rodovia.

Imagem: Divulgação

Quanto à autonomia, não é das maiores e é preciso ter algum planejamento em relação à recarga se você fizer uma viagem: as baterias com capacidade de 45,1 kWh proporcionam alcance de 250 km no ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que sobe a 320 km na medição WLTP, europeia.

Na minha avaliação, consegui rodar cerca de 250 km com uma carga completa e cerca de 70% dessa distância foi no ciclo rodoviário - portanto, é perfeitamente factível chegar a aproximadamente 300 km rodando na cidade, onde as frenagens e as desacelerações recarregam as baterias muito mais do que na estrada.

Imagem: Divulgação

Equipamentos: vem de série com volante ajustável em altura e profundidade, bancos dianteiros com ajustes elétricos, central multimídia giratória de 12,8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, bancos de couro, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, painel digital de 8,8 polegadas, controle de velocidade de cruzeiro, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, ar-condicionado digital de uma zona, rodas de liga leve de 17 polegadas, carregamento de celular por indução, sensor crepuscular, câmeras "360 graus" de alta resolução, conexão 4G dedicada com roteamento, GPS integrado, chave presencial, abertura das portas via celular ou cartão NFC e faróis e lanternas de LEDs.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.