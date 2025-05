Leapmotor, da Stellantis, revela na China novos carros que virão ao Brasil

Por sua vez, os novos modelos 100% elétricos que a GM irá lançar no mercado brasileiro em 2025 também deram as caras no salão, trazendo emblemas com os quais são vendidos na China, de onde virão importados, porém com a gravatinha da Chevrolet: os SUVs Captiva e Spark EUV.

No evento, Jorge Moraes também conversa com Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD para o Brasil. O executivo revela o que já tem sido especulado: a BYD, que está finalizando sua fábrica em Camaçari (BA), está desenvolvendo uma picape inédita, menor do que a Shark, que terá produção na Bahia.

Sucesso de vendas no Brasil, compacto elétrico BYD Dolphin exibe visual reestilizado na China

A BYD também levou para o evento as reestilizações de dois modelos elétricos já comercializados no Brasil - Song Pro e Dolphin - e exibiu o SUV híbrido 4x4 Denza 5, que em breve vai estrear em nosso mercado, importado.

Já a Omoda Jaecoo, cujas operações no Brasil acabam de começar, levou a Xangai modelos como o crossover híbrido C5 - modelo que está programado para comercialização em nosso país.

