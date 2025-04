BMW atingida por touro tem perda total e dona pede justiça: 'é revoltante'

A empresária Talita Alvarez, de Ribeirão Preto (SP), passou por uma experiência assustadora no último dia 11 de abril.

Parada em um cruzamento com seu BMW 320i, ela se deparou com um touro em fuga, que pulou em cima do carro. A força e o peso do animal destruíram o teto e estouraram o vidro traseiro, por pouco não atingindo uma criança de cinco anos no banco de trás - filha de Talita.

A cena impressionante foi flagrada em vídeo pelo ocupante de outro veículo, atrás do BMW, e acabou viralizando nas redes.