Sonambulismo: por que não deixar chaves na fechadura durante a noite

Para quem tem sonambulismo, um simples hábito como deixar a chave na fechadura pode ser perigoso. Durante o sono, uma pessoa com a condição pode agir de forma automática, como se levantar, destrancar a porta e sair de casa, sem sequer perceber. Logo, esse tipo de situação pode levar a inconvenientes com vizinhos (ainda mais em prédios), acidentes ou até mesmo colocar a segurança do sonâmbulo e de outras pessoas em risco.

No sonambulismo, o corpo entra em movimento enquanto o cérebro ainda está parcialmente adormecido. Durante esses episódios, a pessoa pode agir como se estivesse desperta, mas na verdade continua em um estado de sono profundo.

Segundo o Instituto do Sono, os sinais mais comuns desse distúrbio incluem: