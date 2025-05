Minoxidil: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Secadores, géis, cremes ou sprays não afetam o efeito do minoxidil, e o uso de tinturas ou permanentes também não interfere na sua ação. No entanto, para evitar irritações, certifique-se de que não há resquícios de minoxidil no couro cabeludo antes de usar produtos químicos. Além disso, para obter melhores resultados, evite aplicar o medicamento no mesmo dia em que utilizar esses produtos.

Para aplicação, você pode seguir esses passos:

1. Aplique 1 ml de minoxidil no couro cabeludo, cobrindo a área calva e as regiões próximas, duas vezes ao dia. Comece no centro da área afetada e espalhe com a ponta dos dedos cobrindo toda a área a ser tratada. Se estiver usando a bomba spray, aponte para o centro, pressione uma vez, espalhe com os dedos e repita até completar seis aplicações, totalizando 1 ml. Importante: não use o produto com o frasco posicionado de "cabeça para baixo", pois pode provocar o mau funcionamento da válvula.

2. Massageie o couro cabeludo com movimentos circulares em direção ao topo da cabeça para favorecer a microcirculação. Não é necessário enxaguar após a aplicação, e você pode pentear o cabelo normalmente. Lave bem as mãos após o uso. Não ultrapasse 2 ml por dia, divididos em duas aplicações (manhã e noite).

Se interromper o uso, o crescimento de novos fios será interrompido e o cabelo pode voltar ao estado anterior em três a quatro meses sem tratamento. Por isso, siga as orientações do seu médico, respeitando os horários, as doses e o tempo indicado para o tratamento. Não pare de usar o medicamento sem avisar o médico antes.

Quais as contraindicações do minoxidil? Quem não deve tomar?

Não utilize o minoxidil se você tiver alergia ou hipersensibilidade a qualquer ingrediente da fórmula.