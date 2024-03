Dor no peito não é único sinal: tudo o que você precisa saber sobre infarto

Dentre os sintomas do infarto, a dor forte no peito tende a ser o mais lembrado — até porque é assim que vemos nos filmes e novelas. O sinal é mesmo o mais comum, mas não é o único. Em alguns casos, pode nem estar presente. Ter informações sobre o que é infarto e sobre os tipos dessa emergência médica é fundamental para todo mundo, já que quanto antes o tratamento for iniciado, maiores as chances de sobrevivência.

Para se ter uma ideia de quanta gente morre de infarto por ano no Brasil, imagine dois estádios de futebol com capacidade para quase 50 mil pessoas, como a Arena Fonte Nova, em Salvador, completamente lotados. É muita gente. E quase todas essas mortes poderiam ser evitadas com mudanças no estilo de vida e o controle adequado de fatores de risco. A seguir, entenda as causas do infarto e os seus sinais mais comuns.

Números do infarto são preocupantes

As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e em todo o mundo. Só aqui, são quase 400 mil mortes por ano, segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Cardiologia para 2018. Isso equivale a mais de 1.000 por dia e cerca de 43 a cada hora. É o dobro das mortes causadas por todos os tipos de câncer juntos e mais que o dobro do número de acidentes e episódios de violência fatais.