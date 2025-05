Seu parceiro ronca e atrapalha seu sono? Veja como amenizar o problema

Realizar lavagem nasal

A congestão nasal pode fazer com que a pessoa respire pela boca e, consequentemente, ronque. Nesse sentido, fazer a lavagem do nariz com soro fisiológico no período da noite pode ser de grande valia.

Mudanças no estilo de vida

Perder peso (em caso de pacientes obesos), parar de fumar, realizar tratamentos para alergias e doenças respiratórias (se for essa a causa associada ao ronco), praticar atividades físicas diariamente, manter a pressão arterial sob controle e realizar exercícios que fortalecem a estrutura da garganta são medidas recomendadas.

Outras estratégias de higiene do sono também podem ser úteis:

à noite, procure comer somente alimentos de fácil digestão e não exagere nas quantidades;