Doença incurável: Mujica recebe cuidados paliativos; o que isso significa?

Princípios básicos. Promover alívio da dor e outros sintomas; não acelerar nem adiar a morte; oferecer suporte para que o paciente viva o mais ativamente possível; ser iniciado o quanto antes, junto de outras medidas, para prolongar a vida; afirmar a vida e considerar a morte um processo natural; integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente; melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso de vida; auxiliar os familiares durante a doença do paciente.

A equipe de cuidados paliativos. Ela é composta por diversos profissionais que controlam os sintomas: do corpo (médicos e enfermeiros); da mente (psicólogos e psiquiatras); espirituais (padre, pastor, rabino, entre outros); sociais (assistentes sociais).

Intervenções médicas devem ser implementadas apenas quando oferecem benefícios. Qualquer procedimento deve ser comprovado cientificamente e ter concordância do paciente e de seus familiares.

Desejos do paciente serão sempre respeitados. A pessoa que está em processo de morte precisa decidir como deseja que sejam os seus cuidados e os tratamentos que quer (ou não) receber no momento da finitude. Para isso, há as diretrizes antecipadas de vontade (ou testamento vital).

O que aconteceu

Em janeiro deste ano, o câncer de esôfago em Mujica se espalhou para o fígado. Ele explicou que o câncer descoberto no esôfago se espalhou e pediu aos médicos que não "o façam sofrer em vão". Por isso, não iria mais seguir o tratamento. Ao jornal Búsqueda, o ex-presidente disse: "Quando chegar a hora de morrer, eu morro".