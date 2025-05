Rinossinusite: tratamento evita cirurgia para acabar com a congestão nasal

O que acontece na rinossinusite

Ela é, de acordo com Luísa Karla Arruda uma reação inflamação inflamatória crônica muito especial. "Envolve o que chamamos de inflamação do tipo 2, um perfil de células de defesa e moléculas i, as citocinas, que podemos descrever como diferenciado", explica.

O fato e que a inflamação constante leva ao surgimento de estruturas que, quando a médica usa um aparelhinho que permite a visão do que acontece dentro do nosso nariz —o nasofibroscópio — lembram gotas ou cachos de uva gelatinosos. "São pálidos, ao contrário da mucosa nasal que é bem rosadinha", descreve. "E são avistados dos dois lados, causando uma obstrução ou congestão, aquela sensação de que está tudo tampado."

Os tais pólipos não são recheados de líquido, feito um cisto. Mas são um tecido inchado, repleto de determinadas células de defesa, principalmente os eosinófilos, que disparam mais e mais inflamação. Ou seja, há um efeito de bola de neve. "E, por fora, os pólipos são revestidos por um epitélio que produz muito mais muco que o do nariz normal", complementa a especialista.

Homens e mulheres sofrem do problema do mesmo jeito, em igual proporção. "Normalmente, ele aparece em adultos jovens, entre 30 e 40 anos, embora existam casos precoces, em que as queixas começam por volta dos 15 anos", observa a médica. "Muitos desses indivíduos já sofriam de asma. Mas também há quem chegue no consultório e se espante com o diagnóstico, porque nunca tive nada disso, nem crise asmática, nem rinite alérgica."

Às vezes, o gatilho parece ser uma gripe, um resfriado ou outra infecção respiratória qualquer que deixou o nariz entupido. "É quando escuto: "doutora, parece que nunca mais fiquei bom!'"