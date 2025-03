É proibido acordar sonâmbulo? Entenda os mitos e verdades sobre o distúrbio

Apesar do mito de que segredos podem ser confidenciados nos episódios de sonambulismo, os especialistas garantem que isso não acontece. Como não há racionalidade ou trabalho de memória no momento em que parece estar acordada, a pessoa emite frases curtas, normalmente ininteligíveis.

Outro mito que envolve o assunto conta que o sonâmbulo anda com os braços esticados. A pessoa não anda realmente com os braços esticados, mas, por estar dormindo, pode manter as mãos a frente do corpo para tatear o ambiente e não tropeçar.

Por ser um episódio esporádico, o sonambulismo não afeta a qualidade do sono a longo prazo. No entanto, casos que ocorrem com frequência, com muitas interrupções da noite de sono, podem fazer com que o sonâmbulo fique mais cansado ao longo do dia.

O sonambulismo é mais comum em crianças e tende a desaparecer com o tempo, mas não tem cura. Quando os episódios são muito frequentes, o ideal é procurar um médico para tratar as causas do problema, já que as crises podem ser associadas a doenças como apneia do sono ou refluxo gastroesofágico. Alguns medicamentos psiquiátricos demonstraram ser eficazes no tratamento do distúrbio quando tomados sob prescrição médica.

Quais são os sintomas?

Veja abaixo alguns dos sintomas que podem indicar sonambulismo, de acordo com o Instituto do Sono: