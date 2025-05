Superbactéria que come plástico é achada em hospitais - e isso não é bom

Se um patógeno pode degradar plástico, ele pode comprometer dispositivos médicos que contêm plástico, como suturas, implantes, stents ou curativos, o que obviamente impactaria negativamente o prognóstico do paciente.

Ronan McCarthey, pesquisador da Universidade de Brunel, à revista Nature

Enzima degradou plástico em 78% em até 7 dias. Os pesquisadores também descobriram que isso permite com que a bactéria utilize o PCL como única fonte de energia.

A equipe também descobriu que enzima aumentou a quantidade de biofilme [microorganismos que aderem a uma superfície]. Altos níveis de biofilme podem aumentar a resistência a antibióticos, o que dificulta o tratamento de infecções.

Implantes de PCL também aumentam potencial de bactéria. Os pesquisadores fizeram experimentos de infecção pela bactéria com lavras de traça-da-cera. Por meio dessa pesquisa, eles observaram que a bactéria ficava mais prejudicial quando havia um implante de PCL no ambiente do que quando ele não estava. Os implantes de PCL têm sido utilizados para implantes dentários e próteses, por exemplo.

Dado o papel central do plástico na área da saúde, a triagem de bactérias nosocomiais quanto à capacidade de degradação do plástico deve ser uma consideração importante no futuro.

Trecho do estudo

Descoberta chama atenção para o uso de plásticos na saúde. Enzimas semelhantes são encontradas em outros patógenos e a equipe destaca preocupação para que outros tipos de plásticos como o politereftalato de etileno (PET) e o poliuretano (PUR) também sejam vulneráveis à bactéria. Esses compostos estão em bandagens, cateteres, curativos e até implantes, como os mamários ou dentários. Mas mais pesquisas ainda devem ser feitas.