'Despedida lenta e dolorosa': Beth Goulart fala de familiares com Alzheimer

No Brasil, um estudo calculou que ao menos 1,76 milhão de pessoas com mais de 60 anos vivem com alguma demência no país. E esse número tende a crescer ainda mais: a previsão é que se chegue a 2,78 milhões de brasileiros com demência no final desta década e a 5,5 milhões em 2050.

No caso do Alzheimer, o sintoma mais comum é o esquecimento: lapsos de memória que prejudicam o dia a dia, como esquecer compromissos e datas importantes, não se lembrar de informações que recebeu recentemente e até mesmo esquecer de palavras simples do vocabulário, com prejuízos significativos à qualidade de vida.

Beth citou um exemplo: era comum ver sua avó, por exemplo, recordando coisas da infância, enquanto acontecimentos do dia anterior já não existiam em suas memórias.

Uma vez, fomos à médica e ela perguntou para minha avó 'quem é essa pessoa que tá aqui?', e era eu, mas ela respondeu 'é meu irmão Pascoal'. Meu tio Pascoal já havia falecido. Beth Goulart, atriz

O gerontólogo Alexandre Kalache, que também participou do programa, diz que esse "é o grande drama do Alzheimer". "É muito doloroso quando você percebe que a sua mãe já não sabe quem é você", diz ele, comentando uma experiência que não é só de seus pacientes, mas também pessoal.

A doença, segundo o médico, afeta especialmente as memórias mais recentes, enquanto as mais antigas podem persistir por mais tempo. "Você tem que encontrar uma forma de contato com alguém que tem Alzheimer", recomenda o presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil e codiretor do Age Friendly Institute, nos Estados Unidos.