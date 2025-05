Lagartixa em casa é perigoso? O que fazer se encontrar esse bicho?

Só tome cuidado com seus pets

Lagartixas podem transmitir uma doença silenciosa e perigosa para felinos: a platinosomose. Seu causador, Platynosomum fastosum, é um parasita que pode se esconder nas entranhas desses répteis e quando ingerido (mesmo por acidente) pode inflamar e até obstruir as vias biliares do gato, o que, em casos graves, pode levar à morte. O mais preocupante? Muitos gatos infectados nem apresentam sintomas no começo.

Se o seu bichano andou brincando de predador e você suspeita que ele tenha devorado uma lagartixa, fique atento a sinais como vômitos, perda de peso, falta de apetite, diarreia e olhos amarelados. E não hesite: leve-o ao veterinário. Com diagnóstico precoce, é possível evitar complicações.

E os cães? Embora a platinosomose seja exclusiva dos gatos, cães também não saem totalmente ilesos do contato com lagartixas. Ingeri-las pode não causar essa doença específica, mas ainda há o risco de contaminação por outros parasitas intestinais ou reações gastrointestinais. Em resumo: vale ficar de olho.

Prefere afastar essas visitantes?

Se a ideia de ver uma lagartixa passeando pela sua casa causa arrepios, saiba que dá para manter esses pequenos répteis longe, sem exageros ou paranoia. E o segredo está em seguir os "quatro as", uma estratégia prática e indicada por especialistas.