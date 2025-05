'Vivi sem testículos na bolsa escrotal e me achava menos homem por isso'

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

Na infância, o irmão o forçou a se despir na frente de um amigo, que logo reparou que o garoto não tinha os testículos na bolsa escrotal.

Ele fez isso para o meu bem, não queria que eu vivesse me escondendo. Meus primos riam de mim no banho e um deles, mais velho, disse que, se não tivesse as bolas no saco, se suicidaria.

Cláudio

'Me escondia nos vestiários'

Cláudio viveu boa parte da infância e adolescência escondendo sua condição.