Ritalina: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Antes de usar, confira a aparência do remédio. Se estiver dentro do prazo de validade, mas notar alguma alteração no aspecto, fale com um farmacêutico para verificar se pode utilizá-lo. Lembre-se ainda que todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

O que fazer se esquecer de tomar este medicamento?

Se você esquecer de tomar uma dose de Ritalina, tome assim que lembrar. Depois, continue tomando as outras doses do dia nos horários normais. Não duplique a dose para compensar a que foi esquecida.

Quais os possíveis efeitos colaterais e reações adversas da Ritalina?

Assim como outros medicamentos, a Ritalina pode gerar efeitos colaterais, mas isso não acontece com todas as pessoas. Normalmente, segundo o fabricante, os efeitos são leves ou moderados e costumam passar com o tempo.

Reações adversas graves (procure um médico imediatamente se sentir):