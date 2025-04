Eles perderam casa e história: as marcas invisíveis de tragédias ambientais

Simone Silva, 46, também viu a história e a cultura do quilombo de Gesteira —também em Mariana— sob a lama. De Barra Longa, a líder comunitária segue reivindicando justiça, acesso à saúde e atuando na reconstrução do legado de seu povo. Voz ativa, denuncia a exclusão da comunidade do acordo de repactuação.

A busca incessante por direitos gera desgaste emocional. "Não há psicológico que consiga se manter firme, a luta adoece, a luta mata", afirma. Somam-se a pressão alta dela, a filha com inflamação no intestino e no cérebro e o filho com alergias. Os três testaram positivo para contaminação por metais pesados.

O tempo passou, mas não amenizou. A repactuação agravou o nível de adoecimento das pessoas, infelizmente. Cheguei ao extremo, fui segurando até não dar conta mais e precisei fazer acompanhamento psicológico. Estar à frente de uma luta não é fácil, vou absorvendo tudo e não vejo nada acontecer. Simone Silva

Quilombo de Gesteira permanece na reconstrução da comunidade após o desastre



Uma pesquisa da FGV (Fundação Getúlio Vargas) mostra que a expectativa de vida saudável diminuiu 2,39 anos em 45 municípios afetados pelos rejeitos, o equivalente a 424 mil pessoas.