Indígena tratou depressão por teleatendimento médico no meio da floresta

Fragilizada e sem autonomia, ela deixou de cuidar das filhas de um e sete anos, não conseguia estudar nem realizar algum tipo de atividade profissional. Mas ainda que a família tentasse buscar ajuda logo no início da doença, não seria fácil porque o psicólogo mais próximo estava a 62 km, no centro de Manaus.

Idosa da aldeia indígena Três Unidos recebe atendimento no posto da Telessaude Imagem: Orlando Kchorrão

Com a pandemia, o projeto Telessaúde chegou ao território para auxiliar na prevenção e no tratamento dos casos de covid-19 e depois ficou. A unidade de saúde local oferece atendimento em diversas especialidades médicas, enfermagem e psicologia. Suziane passou a realizar duas sessões de terapia por semana ali mesmo, ao lado de sua casa. "Eu não precisei tomar medicação, as terapias me ajudaram a melhorar. Com pouco tempo de acompanhamento, eu já me senti bem melhor", recorda.

Suziane superou a doença e, hoje, é empreendedora, vive da produção e comercialização de artesanato na aldeia. Um exemplo raro, considerando o desafio que muitas comunidades indígenas vivenciam por não contar com atendimentos básicos de saúde.

Acesso à internet ainda é problema

Um recurso essencial para que este tipo de atendimento chegue a mais povos da floresta é a conexão com a internet. Nas duas aldeias citadas acima, onde o Telessaúde já funciona bem, o acesso à rede chegou por conta da pandemia. Mas isso não ocorre em outros locais mais remotos.