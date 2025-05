Idosos viciados em celular: mente é afetada e há risco de cair em fake news

Quem também usa com frequência o celular é Carlos Alberto Martinelli, 67, que tem o WhatsApp como seu aplicativo favorito. "Uso muito para falar bom dia e boa noite para os meus amigos."

Na semana em que foi entrevistado, Carlos estava há cinco dias sem acesso ao aplicativo. "Até agora não sei o que fiz para ficar pedindo várias vezes o número PIN no Whats. Lembro somente que após ter tentado colocar ele errado várias vezes, o aplicativo me bloqueou por sete dias. Agora, sem o WhatsApp parece que está faltando algo."

Questionado se ele se considera um dependente no aplicativo, Carlos diz que não. "Uso o aplicativo dentro do limite. Acredito que estou sentindo muita falta, pois é pelo WhatsApp que converso com meus amigos da pescaria. Nessa semana, muitos devem estar me mandando mensagem e notar que não estou respondendo."

A esposa dele, Cecília Fujimori, 62, diz também usar o celular, mas de forma mais moderada que o esposo. "Tem gente que fica horas [nos aplicativos], mas eu não consigo. Quando percebo que estou perdendo muito tempo no celular, já levanto, pois sei que tenho outras coisas para fazer."

Imagem: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Segundo especialistas ouvidos por VivaBem, Facebook e WhatsApp são os aplicativos mais acessados pelos idosos. Sheyla Fernandes, professora do Instituto de Psicologia da UFAL (Universidade Federal de Alagoas), observa que esses apps são muito utilizados por eles para manter contato com familiares e se informar. "Esse último ponto preocupa, pois é nesses ambientes que muitas vezes são compartilhadas desinformação e fake news que afetam a saúde mental e até as decisões relacionadas à saúde, como se vacinarem."