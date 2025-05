Será que o audiovisual brasileiro representa o brasileiro?

Esses dias me peguei assistindo a uma série brasileira no streaming e algo me incomodou profundamente. Mesmo a série se passando no norte do país, todo mundo na tela parecia ter saído do mesmo molde. Mesmo sotaque, mesma aparência, com uma história que parecia alguém achando que essas pessoas passavam por aquilo, e não alguém contando sobre algo que viveu de verdade.

E aí fiquei pensando: mas espera aí, esse Brasil aí da tela é o Brasil que a gente vive todos os dias?

A resposta é óbvia, né? Claro que não.