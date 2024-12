Tecnologia usa som da chuva na Amazônia para prever desastres

Com a nova iniciativa, o apelo está na necessidade de ampliar as informações sobre as chuvas, que ainda são um evento de difícil medição na Amazônia. "Os pluviômetros para monitorar a chuva na região ficam posicionados ao longo de rios e existe uma diferença entre o quanto chove no rio e o quanto chove na floresta", frisa o pesquisador. Hoje, a única forma de fazer essas medições em áreas onde não é possível instalar pluviômetros é por meio de satélite.

Treino com milhares de áudios

Em parceria com o Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD), a investigação fez uso de um modelo de aprendizagem computacional que estabeleceu uma relação entre gravações do som da chuva e a intensidade delas.

Xavier observa que nessa tecnologia, que representa um passo antes da Inteligência Artificial, os modelos costumam definir a relação entre diferentes fenômenos por meio de métodos estatísticos.

"Nós fazemos um processamento de áudio, mostramos que em determinado áudio choveu tanto, e passamos centenas de milhares de áudios para a máquina. O modelo aprende essa relação e passamos um novo dado, sem falar o quanto choveu. O modelo dá a resposta de acordo com o que aprendeu", detalha o pesquisador. O treinamento desse modelo de aprendizagem contou com áudios sem chuva e com chuva leve, moderada, pesada e violenta.

Todos os dados gerados pelo novo método foram validados com dados gerados por satélites, revelando um potencial que surpreendeu a equipe envolvida no projeto. Isso porque, ao contrário da maioria das pesquisas na área, o estudo coletou áudios em ambientes com diferentes tipos de vegetação, a 30 quilômetros de distância um do outro.

O primeiro foi uma floresta tropical secundária no campus do Instituto Mamirauá, caracterizada por ser uma área desmatada e que foi regenerada, e o segundo, uma floresta virgem, que alaga, dentro da reserva de desenvolvimento sustentável do instituto. O método desenvolvido foi capaz de prever com sucesso a intensidade das chuvas nas duas áreas. "O modelo previu melhor do que a estimativa de satélite para a chuva no acumulado em hora, o que prova que existe um potencial grande para explorarmos", salienta Xavier.