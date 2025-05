NR-1: trabalho deve ser lugar de desenvolvimento, não de adoecimento mental

Diante deste contexto, a nova NR-1 assume um foco claro: riscos psicossociais precisam ser mapeados, avaliados, monitorados e, principalmente, enfrentados com ações concretas. A norma não se limita à adoção de ferramentas e métodos; ela exige das empresas uma postura proativa na identificação e eliminação das causas estruturais do adoecimento —como sobrecarga de trabalho, falhas de comunicação, conflitos e assédio.

No novo cenário regulatório, baixos índices de afastamentos e absenteísmo deixam de ser suficientes para a conformidade. Isso porque, isolados, podem mascarar subnotificações e fragilidades nos processos internos. O que verdadeiramente importa é a existência de um programa consistente de gestão de riscos psicossociais, com indicadores, participação ativa dos trabalhadores e melhoria contínua de processos. Não à toa, a voz dos colaboradores passa a ter peso normativo: as empresas devem consultá-los regularmente sobre sua percepção em relação ao ambiente de trabalho.

Diante da pressão por compliance, as empresas passarão a ter agora um impulso para acelerar uma mudança estrutural e necessária.

Se até aqui a pauta da saúde mental ganhou espaço sobretudo no discurso, agora é hora de construir uma cultura organizacional centrada no bem-estar, com investimento, estratégia e, sobretudo, engajamento

Na prática, isso significa implementar programas que promovam o bem-estar físico e emocional, criar canais seguros de escuta, oferecer treinamentos em inteligência emocional e desenvolver lideranças mais preparadas para lidar com os desafios da saúde mental nas equipes. Outro ponto fundamental passa pela criação de comitês ou grupos de trabalho que reúnam diferentes áreas e níveis hierárquicos, compartilhando responsabilidades e monitorando continuamente os avanços.

Tais abordagens favorecem a adaptação das estratégias à realidade de cada empresa e reforça a ideia de que o cuidado com a saúde mental é uma construção coletiva e contínua. A inclusão da escuta ativa dos trabalhadores como parte do processo também é um avanço importante. Ao integrar a percepção das pessoas ao planejamento das ações, a empresa amplia as chances de efetividade e reduz o risco de soluções genéricas ou distantes da realidade, potencializando os resultados práticos.