Perdão faz bem a quem perdoa; veja 6 dicas para colocar em prática

Perdoar quem nos fez mal nem sempre é uma tarefa fácil, mas esse ato pode ser benéfico para a saúde de várias maneiras. Guardar mágoa tira a paz, gera estresse, afeta a qualidade do sono e pode, de fato, adoecer.

"O fato de nutrir sentimentos negativos, como ansiedade e raiva, deixa o organismo cada vez mais suscetível ao desencadeamento de doenças, como depressão, alterações na pressão arterial, problemas cardíacos", afirma Júlio Rique Neto, professor de psicologia e pesquisador do tema.

Um estudo conduzido por Charlotte Van Oyen Witvliet, então professora do departamento de psicologia do Hope College, em Michigan (EUA), mostrou como o sofrimento e o perdão têm influência direta no nosso organismo.