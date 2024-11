10 traços típicos de pessoas com 'coração frio', sem nenhuma empatia

A psicanalista Maria Teresa Lopes explica que a empatia é um sentimento que só pode se manifestar quando alguém se coloca no lugar do outro. "Está diretamente ligada à compaixão e ao processo de identificação. Quando ocorre uma falha neste processo, ainda nos primórdios da vida do sujeito, com certeza comprometerá o desenvolvimento emocional e psíquico", explica.

A psicóloga Alessandra Augusto, que é pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental e em neuropsicopedagogia, alerta que o comportamento de uma pessoa "sem empatia" com o próximo (popularmente reconhecida como tendo o "coração frio") pode estar ligado a um transtorno de conduta ainda criança e depois evoluir para um transtorno de personalidade. Estamos falando de um indivíduo: