Já foi traído? Psicólogos revelam características de pessoas infiéis

A traição, ou infidelidade, pode ocorrer em diversos relacionamentos, como entre pais e filhos, amigos e até no trabalho. Mas você sabia que ela pode ser influenciada tanto por fatores biológicos quanto culturais e relacionais?

Uma pesquisa feita por pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, já mostrou que a infidelidade pode ter relação com variações genéticas. O estudo publicado em 2014 sugeriu que genes relacionados à produção de vasopressina, um hormônio importante para comportamentos sociais, podem influenciar a traição, com um impacto maior observado em homens (63%) do que em mulheres (40%).

Um estudo publicado em 2016 e realizado pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Pfizer, inclusive mostrou que os homens traem mais do que as mulheres. A abordagem sobre a exclusividade sexual e a pressão sobre os gêneros também é considerada, sugerindo que o machismo pode influenciar comportamentos de infidelidade.