'Fui chamado pelo nome': grávido, ele fez pré-natal voltado a pessoas trans

Isso não ocorreu, graças a um programa dedicado ao pré-natal de pessoas trans —o Transgesta, presente nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro. No estado do Rio, Lucas foi o primeiro atendido pelo programa.

Como tudo começou

Lucas ficou grávido durante uma pausa no processo de hormonização —parte das pessoas trans toma hormônios para que as características físicas se alinhem com o gênero com o qual elas se identificam.

No caso de Lucas, porém, a hormonização ocorria sem acompanhamento médico e, por medo de ter consequências em sua saúde, ele resolveu suspender.

"Eu tomava hormônios por conta própria e decidi parar para fazer da maneira correta, com a ajuda de médicos."

A gravidez não foi planejada e, aos quatro meses de gestação, sua ficha ainda não tinha caído. Ele tinha o apoio da mãe e do marido, mas ainda estava confuso sobre tudo e tentando processar o fato de que, em poucos meses, teria sua filha, Maria Cecília —que hoje tem apenas um mês de vida.