Kate Middleton diz que seu câncer está em remissão; o que isso significa?

Remissão, no entanto, é diferente de estar curado. "O critério de cura depende do tipo de tumor. Se for agressivo, o paciente pode ser considerado curado em cerca de três anos, porque se não voltou, as chances são muito pequenas. Se não for, demora mais para essa declaração", explica Felismino.

A cura de Kate Middleton pode demorar um pouco mais. De acordo com o especialista, pacientes com tumores abdominais — como foi declarado pela princesa, sem mais detalhes —, como aqueles que acontecem no sistema digestivo ou ginecológicos, podem ficar em remissão por até cinco anos antes de serem considerados clinicamente curados.

A princesa revelou em março do ano passado que havia sido diagnosticada com câncer. Ela só voltou aos holofotes e ao trabalho no fim de 2024.