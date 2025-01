Ela chegou aos 100 com bebida, gordura e sorte; hoje, é alvo de pesquisa

Em Margot, o que impressiona é a lucidez e a cognição mesmo em idade avançada.

Quando identificamos um conjunto de genes, o próximo passo é descobrir o que eles fazem. Há centenários que permanecem com boa capacidade cognitiva e outros que são atletas. Iremos estudar o que esses músculos têm de diferente ou criar organoides de cérebro para compreender como esses neurônios conseguem manter uma boa capacidade cognitiva com um século.

Mayana Zatz, coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da USP

Gordura, bebida e uma vida comum

Margot viveu décadas no comando de um armazém, que depois virou restaurante. Ela e o marido, que morreu há 31 anos, aos 75, eram os proprietários.

O estabelecimento era especializado em culinária do sul do país com um toque alemão. A centenária levava horas a fio preparando os pratos e dirigindo de São Paulo a Blumenau (SC), um trajeto de mais de 600 km, para fazer compras.

"Dirigia uma Kombi na época do restaurante. Meu marido estava cansado do dia de trabalho e dormia no carro atrás enquanto eu viajava no volante. Fui até os 80 dirigindo. Quando a visão piorou, decidi parar. Hoje em dia tem homem que nem dirige, né?", diz, em tom debochado e abrindo um sorriso.