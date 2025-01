BBB: ronco de participante incomoda sono dos brothers; existe tratamento?

Não há remédio anti-ronco, mas há algumas estratégias que podem melhorar os barulhos durante o sono. Como o uso de aparelhos CPAP, que funcionam como uma máscara, jogando o ar para dentro do pulmão. Mas lembre-se: é muito difícil de se acostumar a usá-los.

Casos leves podem ser resolvidos com algumas mudanças na cama. Caso tenha um ronco leve, a pessoa também pode optar por uma pilha de travesseiro elevada e dormir de lado.

Cenários mais graves podem exigir cirurgias. Como o caso for apneia do sono. Na cirurgia é retirado o excesso de tecido (popularmente chamada de carne esponjosa) fazendo com que a pessoa respire melhor.

*Com informações de reportagem de novembro de 2020