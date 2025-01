Suco de laranja com cenoura e maçã: para que serve e como tomar?

8. Aumenta a saciedade

As fibras presentes no suco são responsáveis por aumentar e prolongar a sensação de saciedade. Elas ajudam a retardar o processo de digestão, fazendo com que você se sinta satisfeito por mais tempo, o que contribui para o controle do apetite. Além disso, a combinação de nutrientes no suco também auxilia nesse processo.

Contraindicações

Pessoas com diabetes devem ter cuidado. Isso porque o suco contém açúcares naturais que podem afetar os níveis de glicose no sangue, sendo necessário consumi-lo com moderação.

Quem tem problemas digestivos ou sensibilidade gastrointestinal pode sentir desconforto. Isso ocorre por conta do teor de fibras e outros compostos presentes no suco.

Como consumir?

É recomendado tomar pela manhã ou entre as refeições, ajudando a fornecer energia e nutrientes ao longo do dia. Para aproveitar ao máximo seus benefícios, o ideal é consumi-lo imediatamente após o preparo, pois algumas vitaminas e nutrientes se perdem com o tempo.