Por que beber demais na meia-idade pode ser catastrófico para o organismo

Profissionais da área de saúde têm reportado que estes adultos são exatamente aqueles que exibem sinais de enfrentar, ao mesmo tempo, as pressões de cuidados com crianças e pais idosos. Eles também enfrentam maiores demandas no trabalho do que os mais jovens ou mais velhos do que eles, segundo o jornal The New York Times. Além disso, a meia-idade nunca teve tão altos índices de solidão também. Estes elementos podem contribuir para o abuso de álcool.

Tendência pode ser catastrófica. A meia-idade é a fase em que décadas de hábitos — positivos ou negativos — têm seu impacto evidenciado no corpo. Ou seja, quem bebe desde os 20 começa a "pagar a conta" com o aparecimento de câncer e outras doenças do fígado e do coração.

Beber mais também é mais perigoso depois dos 35. O metabolismo se torna menos capaz de processar o álcool. Quem desenvolve uma doença crônica nesta fase, mesmo que não anteriormente relacionada ao álcool, pode ter a condição agravada se o consumo de anos antes se mantém ou aumenta. É o caso de diabetes tipo 2 e hipertensão, dois problemas bem comuns. Quando uma pessoa bebe, seu batimento cardíaco pode se acelerar temporariamente. Se já existe uma doença à espreita, o risco de um infarto ou falência cardíaca é maior. Úlceras também podem ser agravadas.

A necessidade de medicações de uso contínuo também começa a aparecer aos 30, 40 e 50. É o caso de remédios para pressão, anticoagulantes, entre outros. A combinação de remédios e álcool pode ser perigosa para o organismo, levando até a hemorragias internas, danos permanentes a órgãos ou complicações letais nos casos mais graves.

Ressaca pior e mais longa

Na meia-idade, há perda natural de massa magra. Ou seja, seu corpo tem menor capacidade de absorver a bebida e você se torna mais suscetível aos efeitos com o álcool circulando por mais tempo na corrente sanguínea. O "porre" e até uma intoxicação alcoólica fatal acontecem mais rápido e se tornam mais prováveis. Portanto, não é impressão sua: você não pode mesmo beber como se tivesse 20 anos.