Suco de goiaba, laranja e cenoura serve para quê? Veja benefícios da bebida

4. Previne o envelhecimento precoce

A presença do licopeno, da vitamina C e do betacaroteno combatem os radicais livres no organismo, que são moléculas instáveis que podem causar danos às células, levando ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de doenças.

O licopeno, presente na goiaba, atua protegendo as células da pele contra os danos causados pela radiação UV. A vitamina C, além de seu efeito antioxidante, também estimula a produção de colágeno, importante para a firmeza da pele. Já o betacaroteno, precursor da vitamina A, contribui para a renovação celular e a manutenção de uma pele saudável.

5. Faz bem para a digestão e saúde intestinal

As fibras presentes na goiaba, laranja e cenoura ajudam a regular o funcionamento intestinal, prevenindo a prisão de ventre. A laranja tem um efeito prebiótico, favorecendo o crescimento de bactérias benéficas para a microbiota intestinal. Além disso, o suco pode estimular a produção de enzimas digestivas, o que melhora a absorção de nutrientes pelo organismo.

6. Promove a saúde ocular

A cenoura, rica em betacaroteno, que é transformada em vitamina A pelo organismo, desempenha um papel importante na saúde ocular. Portanto, ajuda a preservar a visão e prevenir condições como a cegueira noturna.