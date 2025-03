Faz bem para a imunidade e saúde do coração: veja os benefícios do shimeji

O shimeji é um cogumelo comestível bastante apreciado na culinária por ter um sabor suave. Geralmente, é um ingrediente de sopas, refogados e saladas. No quesito nutricional, destaca-se por ser fonte de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B (como B2, B3 e B5), minerais como ferro, potássio, zinco, fósforo e selênio, e antioxidantes. Além disso, tem baixo teor calórico.

A seguir, veja os principais benefícios à saúde do consumo de shimeji.

1. Reforça o sistema imunológico

O shimeji contém betaglucanas, que são compostos que estimulam o sistema imunológico, aumentando a resposta do organismo contra infecções. Ele também fornece selênio e zinco, minerais que fortalecem as defesas naturais do corpo.