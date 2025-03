Chá da fada azul? Bebida existe e ciência investiga benefícios à saúde

Originária do sul da Ásia, a bebida conhecida no Brasil como chá da fada azul oferece diversos benefícios para a saúde. Preparado a partir da planta Clitoria ternatea, que também é chamada de "erva borboleta" ou "pérola azul", o chá ganha esse nome porque tem uma cor vibrante, apesar do sabor quase neutro.

A Clitoria ternatea é uma planta trepadeira pertencente à família Fabaceae, bastante apreciada por suas propriedades medicinais. Além de ser um poderoso antioxidante, ela é rica em antocianinas, compostos que ajudam a combater inflamações e melhorar a circulação sanguínea.

Estudos feitos em animais já mostraram que o chá da fada azul pode ser útil no controle de condições como diabetes, colesterol elevado e até mesmo no alívio do estresse, promovendo o bem-estar geral. Mas mais pesquisas são necessárias para mostrar esses benefícios em humanos.