Você precisa contar quantos nutrientes come para ter músculos e saúde?

Para ela, principalmente para pessoas que estão começando, a abordagem nutricional não precisa ser tão técnica ou restritiva. "O fundamental é desenvolver uma alimentação equilibrada e consciente, priorizando alimentos integrais, minimamente processados, com variedade nutricional e atenção às sensações corporais de fome e saciedade. A qualidade alimentar deve ser o foco em detrimento de contagens matemáticas rigorosas", reforça.

Os especialistas concordam que uma boa estratégia é incluir uma fonte proteica em todas as refeições principais, como ovos no café da manhã, uma porção de carne, frango ou peixe no almoço e jantar, e lanches com iogurte ou castanhas.

Imagem: iStock

Carboidratos e gorduras em equilíbrio

Os carboidratos são a principal fonte de energia do corpo, essenciais para alimentar os músculos durante os treinos e ajudar na recuperação. Eles também poupam as proteínas, permitindo que estas se concentrem na construção muscular.

Já as gorduras fornecem energia de longa duração, ajudam na produção de hormônios importantes, como a testosterona, e promovem a absorção de vitaminas essenciais para a saúde e o desempenho. Assim como os carboidratos, elas são fundamentais para apoiar o crescimento muscular e manter o equilíbrio energético.