Seu intestino fica desregulado no verão? Veja como evitar problemas comuns

Por outro lado, há quem sofra com a prisão de ventre durante as férias, o que geralmente está relacionado à baixa ingestão de fibras e água. "Algumas pessoas tentam controlar as idas ao banheiro por estarem em um ambiente diferente, o que favorece o ressecamento das fezes já formadas, gerando o problema", alerta o médico Lucas Nacif, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo e membro do CBCD (Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva).

Confira algumas dicas de como manter a saúde e o bem-estar do intestino nessa época:

Priorize os vegetais

Prefira consumi-los crus (saladas) somente em locais de confiança ou quando puder garantir a higienização adequada. Caso contrário, opte por legumes cozidos ou assados para reduzir o risco de contaminação.

Como higienizar os vegetais: com as mãos limpas, lave os vegetais em água corrente para remover sujeiras visíveis. Depois, prepare uma solução com 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio (ou água sanitária sem fragrância) para cada litro de água e deixe-os imersos por 15 minutos. Enxágue bem em água corrente para retirar resíduos do desinfetante, seque com papel-toalha ou centrífuga de saladas e armazene na geladeira em recipientes fechados.

Mantenha uma boa ingestão de fibras

Além dos vegetais, consuma frutas com casca e grãos integrais (aveia, cevada, arroz, quinoa), que são ótimas opções para regular o intestino. Apenas lembre-se de higienizar bem os alimentos in natura e de consumir água para que as fibras cumpram o seu papel no intestino.