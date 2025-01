Formigamento pode ser sinal de doenças e até falta de vitaminas

Trauma: batida nas mãos ou cotovelos;

Edemas: a retenção hídrica durante a gestação leva à compressão nervosa e, como consequência, ao formigamento;

Movimentos repetitivos: levam à compressão dos nervos e também a processos inflamatórios;

Desidratação: quando há de 5% a 6% de perda de água cumulativa, a parestesia pode ocorrer.

Causas crônicas (duram no tempo)

Síndrome do túnel do carpo: trata-se da compressão do nervo mediano situado na região do punho. Pode ter causa genética, decorrer de inflamação ou movimento repetitivo —piora à noite e melhora durante o dia;